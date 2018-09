Fracaso de Movilidad en seguridad para pasajeros en autobuses

La Secretaría de Movilidad no ha ofrecido resultados en materia de seguridad pese a que el delito de mayor incidencia en la entidad es el del robo de celulares en el transporte público, así lo recriminó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México.



A decir de Jaqueline García, presidenta del Consejo, son Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, los municipios que más les preocupan en materia de incidencia delictiva.



“Tenemos esperanzas de que con la Gaceta del 20 marzo se pueda obligar a que compren cámaras, pero yo me pregunto, ¿habrá cámaras suficientes para los más de 50 mil camiones? ¿Habrá de verdad esos circuitos? Simplemente de pensar qué empresas van a tener ese número para poder equipar a las unidades… Habrá que ver si esto es real, si esto funciona”.



Tan sólo de enero a mayo de este año se reportaron al Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública 3 mil 465 casos de asalto al transporte público, de los cuales 3 mil 445 fueron con violencia.



Las líneas más afectadas con este fenómeno son Flecha Roja, Omnibús, Caminante, Zinacantepec y Colón Nacional, en el Valle de Toluca, donde los focos rojos se concentran, de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (CANAPAT) Estado de México, en la colonia El Seminario, El Cerrillo-Vista Hermosa, plaza Sendero, San Pedro Totoltepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo y Tres Caminos.



Los resultados dijo, no son satisfactorios, ya que son más de 17 millones de habitantes en el Estado de México y se cuenta con apenas 18 mil policías, pero si el gobierno no trabaja de la mano con la ciudadanía y la sociedad civil organizada, tampoco va a haber grandes resultados.



“Hacen su esfuerzo con los recursos que tienen, pero no se van a ver grandes resultados si no es de la mano con la ciudadanía”.



Durante 2017 se reportaron en total 10 mil 413 robos a transporte público, cifra que podría ser superada este último trimestre del 2018 toda vez que es cuando se reporta históricamente un repunte en los delitos patrimoniales.