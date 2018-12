Fuego que destruyó La Parisina y desquició circulación, controlado

El incendio que se reportó en una bodega de la empresa Telas Parisina, ubicada en el parque industrial de San Mateo Otzacatipan, está casi controlado; además se dio a conocer que no existen personas lesionadas por el siniestro.

En el lugar, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, de la policía estatal así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementaron un operativo y acordonaron la zona, mientras más de 140 bomberos trabajan para sofocar el fuego.

Al respecto, Josafat Valdés, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Toluca, detalló que trabajadores del lugar declararon que el siniestro se originó por un corto circuito, mientras que los 350 trabajadores del lugar fueron evacuados por lo que no se tiene reporte de lesionados ni fallecimientos.

Detalló que se desplegaron al lugar -ubicado en la vialidad José López Portillo- combatientes de la capital mexiquense, Lerma, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Zinacantepec, Huixquilucan y Metepec; además de la Comisión de Agua del Estado de México y del Organismo de Agua y Saneamiento.

“No tenemos lesionados, no tenemos pérdidas humanas, solamente tenemos pérdidas materiales. Sólo podemos contener el fuego porque es pérdida total de la bodega, buscamos que no se propague a las plantas vecinas”.

En el lugar operaron más de 140 elementos del Valle de Toluca, apoyados por 25 unidades especializadas, quienes además ayudaron en el desalojo de los 350 trabajadores de la planta.

“No hay ningún tipo de riesgo, estamos conteniendo el fuego para poder comenzar con la remoción de escombros”.

Asimismo, se desalojaron 17 personas de una gasolinera ubicada en las inmediaciones de la bodega incendiada, 500 ciudadanos que transitaban en el lugar, 82 menores y 21 educadoras de un plantel educativo.

Por otra parte, paramédicos de la Cruz Roja de Toluca atendieron a 15 personas que presentaron crisis nerviosa a raíz del siniestro.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se consuma el incendio y se pueda proceder con el peritaje para determinar plenamente la causa así como los daños materiales.

Ximena Garcia / Adrián Hernández