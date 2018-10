Fuero, protección e impunidad para malos funcionarios; Debe reformarse

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para convertir el fuero en inmunidad constitucional y que esta desaparezca cuando exista sentencia condenatoria por la comisión de un delito del fuero común.



El diputado Omar Ortega, promotor de la iniciativa, recordó que el fuero constitucional nació hace muchos años para generar equilibrio entre Poderes y dar a los congresistas la facultad de esgrimir sus opiniones, sin que estos fueran motivo de persecución, represión, aprehensión, repudio o censura por parte del Estado.



Después, la inmunidad se extendió a varios estados y funcionarios, de tal manera que en la actualidad son sujetos de esta protección además el Presidente de la República, los gobernadores, los secretarios de estado, los órganos autónomos y los presidentes municipales.



Con ello, consideró, perdió la esencia y se convirtió “en un escudo, en una protección para la impunidad de los funcionarios públicos”.



A nivel federal, recordó, hubo casos en que los diputados se amparaban y la Sección Instructora no podía intervenir, generando conflictos de interés entre los Poderes Legislativo y Judicial.



Los diputados y demás gobernantes y funcionarios, consideró, debemos tener los mismos derechos que los ciudadanos como principio elemental de la igualdad.



Por tanto, propuso cambiar el nombre de “fuero” a “inmunidad constitucional”, y que este beneficio aplique solo para garantizar el derecho de libre expresión, pero no cuando se cometa un delito del fuero común, con la finalidad de que pueda ser perseguido.



Es decir, la inmunidad constitucional desaparecerá, una vez que el Poder Judicial determine alguna sentencia condenatoria en primera instancia.



En la actualidad, indicó, los Congresos son los que determinan si procede o no el desafuero, pero invade el ámbito de competencia del Poder Judicial, por lo que intervienen intereses políticos, antes que los jurídicos.



La propuesta fue remitida a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.



No cumplió gobierno apoyos para desarrollar nanotecnología: Juárez

Veneranda Mendoza Herrera