¿Fumas marihuana? Puedes estar causándole graves daños genéticos a tu esperma

Que la marihuana sea cada vez más accesible y que muchos países como Uruguay, Países Bajos y EEUU (en algunos estados) le estén dando luz verde a su legalidad no quiere decir que esta sea segura (y ya lo dijo un académico chileno en una entrevista con N+1, léela aquí). Al igual que la alcohol y el tabaco, la referida droga tiene sus riesgos (neurológicos, por ejemplo). Lo que no se sabía tanto hasta el momento era que, como dice un estudio publicado en Epigenetics, es que afecta también a la cantidad y la calidad de tu esperma, algo a lo que debes prestar atención si eres fumador activo.

El estudio fue pequeño, pero no por ello menos llamativo: con 24 participantes los investigadores hallaron por primera vez una concentración más alta de tetrahidrocannabinol (THC) en orina con menor “conteo espermático”. El THC es el compuesto responsable de los efectos en el cerebro de la marihuana.

El estudio halló también que los fumadores de hierba, como se le conoce en países de América Latina, denotaron cambios en el perfil genético del esperma que, en otros estudios, fueron asociados con crecimiento anormal y cáncer.

El estudio no puede determinar si estos cambios en la cantidad y calidad puede afectar el proceso de fertilización y la salud del retoño, pero los investigadores recomiendan tomar precauciones.

“En ausencia de un estudio definitivo, el mejor consejo es mejor asumir que los cambios estarán allí, en el esperma”, dijo Susan Murphy, autora del estudio y jefa de la División de Ciencias Reproductivas en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Universitario de la Universidad de Duke en Carolina del Norte.

“Recomiendo –dijo Murphy– no usar cannabis en al menos 6 meses antes de intentar concebir”.

Dos veces más esperma en no fumadores que en fumadores

Estudios previos dieron pistas de cómo fumar marihuana puede bajar el conteo de esperma, es decir, el número de esperma en el semen cuando se eyacula. Este último trabajo es, no obstante, el último en demostrar una evidencia fuerte de correlación entre la concentración de THC en la orina y el número de esperma viable. En promedio, la concentración de esperma en el semen de 12 no fumadores fue alrededor de dos veces más alta de lo que fue en 12 fumadores, reveló el estudio.

Pero no solo ello, también preocupa (y aún más) el grado de cambios epigenéticos en los fumadores de marihuana. La epigenética se refiere a es el estudio de pequeñas etiquetas químicas añadidas a la estructura del ADN y la regulación de la expresión genética. Este proceso puede ser alterado por cambios externos.

Cambios epigenéticos relacionados al crecimiento

Los referidos cambios en el ADN están relacionados a cientos de genes y dos importantes vías regulatorias de los mismos: una para ayudar a los órganos a alcanzar su tamaño más grande, y la otra para el crecimiento básico durante el desarrollo. Muchos tipos de cáncer son asociados con interferencias de estas vías, aunque el estudio no determinó una relación específica entre el uso de marihuana y el cáncer.

En lo que se refiere al conteo espermático, a concentración más alta de THC en la orina del hombre, más pronunciados fueron los cambios epigenéticos en el esperma. Estudios en ratas revelaron patrones similares.

Pese a todo, los cambios no serían permanentes, ya que el esperma se renueva cada 70 días si no hay eyaculación. No obstante, se recomienda no concebir con esperma genéticamente dañado.

Recientemente, conversamos con José Fuentealba, neurocientífico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos advirtió en una extensa y detallada entrevista sobre los efectos a largo plazo del consumo de marihuana en adolescentes, entre otros temas.

Daniel Meza

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, tecnología que suma.

Sobre N+1: Es la primera revista online de divulgación científica y tecnológica que permite la reproducción total o parcial de sus contenidos por medios de comunicación, bloggers e influencers, realizando la mención del texto y el enlace a la web: “Esta noticia ha sido publicada originalmente en la revista N+1, tecnología que suma: www.nmas1.org”.