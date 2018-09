Glosa a informe con todo el Gabinete; Abrirían Finanzas y Fiscalía

Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) anticiparon que su interés es una glosa del primer informe del gobernador Alfredo Del Mazo con la comparecencia de todos los titulares del gabinete; el primer grupo parlamentario además promoverá un ejercicio ante el pleno.



Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva, indicó que la revisión del informe será con lupa, y confió en que en unos días esté listo el calendario de comparecencias de los secretarios.



“El interés es que podamos analizar a fondo el tema del informe de actividades, el estado está en una situación muy complicada y no hemos visto avances reales, por eso vamos a revisar todas las Secretarías. Los que empezarán serán el tema de las Finanzas y la Fiscalía. Los temas irán al pleno”, dijo.



Además anticipó la posibilidad de reformar el marco jurídico con la finalidad de garantizar una verdadera rendición de cuentas a la ciudadanía, los años subsecuentes.



“Es muy importante que se entienda que el escenario político hoy en el estado y en el país requiere que demos la cara, que la rendición de cuentas sea una práctica permanente de cara a la ciudadanía; no puede seguir siendo un asunto de lo oscurito, en corto; nosotros somos representantes populares de los ciudadanos y ellos requieren que cambiemos, que transparentemos, que seamos lo que ellos quieren que seamos”, dijo.



Por su parte, Anuar Azar, coordinador del grupo parlamentario del PAN, respaldó la necesidad de que los titulares de todas las áreas de gobierno comparezcan durante la glosa y, en el caso de las responsables de garantizar la seguridad, cada funcionario de primer nivel se presente de manera “infaltable” (secretarios general de gobierno, de seguridad pública y fiscal general).



“No se puede tapar el sol con un dedo; el estado vive inseguridad todos los días, en muchos municipios el alto a los feminicidios es una demanda de la sociedad”, destacó.



Además, señaló, prima la desigualdad, y no baja la pobreza a pesar del aumento en los programas sociales.



“Creo que hoy la pluralidad política nos permite tener una mayor discusión, un análisis muy profundo de todos estos temas; la sociedad manifestó una alternancia política que hoy permite un contrapeso distinto, con una situación que seguramente será mucho más crítica, y fortalecerá a la democracia y a la sociedad que es más madura”, confió.

Veneranda Mendoza Herrera