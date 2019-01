Gobernador ya no designará magistrados del TSJEM; Reformar ley

Para garantizar capacidad, idoneidad y autonomía, el grupo parlamentario de Morena propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, de tal manera que ya no sea el Poder Ejecutivo quien proponga a los magistrados.

“Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial local serán hechos por personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”, planteó el diputado Alfredo González, al dar lectura a su planteamiento.

Con esta iniciativa, especificó, se pretende la eficiente impartición de justicia e impide la imposición de personas que no resulten idóneas en el servicio del Poder Judicial.

En la actualidad, consideró González González, las propuestas para el cargo de magistrado no responden a elementos objetivos, transparentes, o criterios de idoneidad admisibles, sino son imposiciones de personas carentes de aptitudes, pues se elige a académicos, investigadores y servidores públicos ajenos al Poder Judicial, por tanto carentes de experiencia en la actividad resolutora.

“La función jurisdiccional no se lleva a cabo con la cabalidad, porque no siempre el cargo de juez y magistrado recae en personas idóneas, pues son múltiples las razones que imperan e influyen en la designación, sobre todo de magistrados, que no son precisamente los mejores funcionarios para ocupar ese cargo de alta responsabilidad en la carrera judicial”, expuso.

Por ello, destacó la necesidad de reformar la Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con la intención de asegurar que jueces y magistrados sean funcionarios judiciales que conozcan y actúen conforme al Código de Ética.

El morenista recordó que desde el 10 de enero de 2010 la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México permite que el cargo de magistrado no recaiga necesariamente en algún funcionario judicial, con experiencia y trayectoria; basta con que, según el titular del Poder Ejecutivo estatal, tenga méritos subjetivos, y no se requieren elementos objetivos, transparentes, con criterios de idoneidad y de vocación de servicio para el Poder Judicial.

En el Estado de México, consideró, el Poder Judicial carece de legitimidad porque el trabajo que desempeñan los magistrados tiene limitaciones y carencias profesionales.

La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y dictamen posterior.

Veneranda Mendoza