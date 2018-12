Gobierno obligado a garantizar ganancias por Circuito Exterior, confirma OHL

Veneranda Mendoza Herrera

Aleatica, S.A.B. de C.V. admitió que sí existe una obligación de pago del Gobierno del Estado de México por el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario, pero aclaró que no se trata de un adeudo en dinero, sino de la obligatoriedad para garantizar las ganancias anuales establecidas en los títulos de concesión correspondientes.

“Existe una obligación contractual de pago condicionada al desempeño de la vía de peaje durante el plazo de la concesión que permite a los concesionarios recuperar su inversión más el rendimiento acordado”, informó en un comunicado fechado el 06 de diciembre y dirigido a los inversionistas.

En respuesta al exhorto de Morena en la Legislatura local, justificó que las obligaciones del Gobierno del Estado de México se encuentran detalladas en los títulos de concesión y en la respuesta de fecha 3 de diciembre de 2018 emitida por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (“SAASCAEM”) al Congreso del Estado de México.

En el documento, SAASCAEM informó que en la cláusula tercera del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) se establece que “LA CONCESIONARIA, durante el plazo de la Concesión… tiene derecho a recuperar su inversión total más una tasa interna de retorno fija del 10% real anual.”

En tanto, la cláusula vigésima cuarta del título de concesión de El Viaducto, dispone: “LA CONCESIONARIA, durante el plazo de la concesión… tiene derecho a recuperar su inversión total, incluyendo un rendimiento sobre el capital de riesgo aportado para la construcción de EL VIADUCTO, con una tasa interna de retorno fija del 7.0% (siete por ciento) real anual.”

No obstante, Aleatica aclara que “la explotación de los activos carreteros a que tienen derecho los concesionarios tampoco representa para el Gobierno del Estado una obligación de pago de dinero, ya que el otorgamiento de la concesión no significa la asunción de deuda pública, sino que la fuente de pago del derecho de los concesionarios son los ingresos por cuotas de peaje y no recursos públicos presupuestales que constituyan una obligación de pago”.

Los títulos de concesión además advierten que en caso de que LA CONCESIONARIA acredite que por causas no imputables a esta, no ha recuperado su inversión más el rendimiento previsto, LA SECRETARÍA (de Comunicaciones) deberá otorgar la prórroga correspondiente.

Estos derechos, justificó la empresa, no son exclusivos “de los títulos de concesión que los concesionarios tienen en el Estado de México, sino que son práctica común en la industria de autopistas de peaje.”