Google pide a usuarios que actualicen Chrome tras “grave falla de seguridad”

Google notificó a sus usuarios que un grave problema de seguridad requiere que instalen un parche en el navegador Chrome.

El bug es un tipo de error de memoria que permite que código malicioso pueda escapar del sandbox de seguridad de Chrome y ejecutar comandos en el sistema operativo.

Por su parte, Google Chrome recomienda a sus usuarios que utilicen la herramienta de actualización incorporada en el navegador para instalar la nueva versión.

Un investigador del grupo de análisis de amenazas de Google, descubrió una vulnerabilidad zero day en Chrome que al momento de ser parcheada ya estaba siendo explotada de forma activa, por esa razón, piden que es importante que todos los usuarios actualicen de inmediato.

Last week we got to deal with a real 0day chain and a faux 0day at the same time. I wonder which one will get more attention? 🤔 https://t.co/DfeyoB7geY

— Justin Schuh 🗑 (@justinschuh) March 6, 2019