Graves daños por vapores de combustibles; Riesgo almacenar por desabasto

Los vapores que emanan de los combustibles provocan graves daños a la salud como enrojecimiento y ardor en los ojos, de manera directa, pero también desprendimiento de retina y ceguera; pérdida del oído; olfato; además de vómito recurrente y perforación del esófago.

Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil del Estado de méxico, advirtió sobre los graves riesgos a las personas que decidan, en medio del desabasto de combustible, almacenar el hidrocarburo en sus hogares, pues además de ser altamente inflamable alientan la crisis que se vive.

“Almacenar es muy peligroso, yo les pediría que no lo hiciesen porque si es muy peligroso”

Tema en el que el funcionario celebró la medida contra el robo y pidió paciencia y calma de la ciudadanía para no caer en compras de pánico.

“Como combate creemos que es lo más eficiente que se puede hacer, la preocupación que tenemos los mexiquenses es respecto de la necesidad que tenemos de la gasolina. Es muy importante que hagamos todo lo necesario. Yo recomiendo que no entremos en pánico, que midamos la utilización de nuestros vehículos, que consideremos los horarios en que podemos cargar yo sé que el gobierno de la república está haciendo todo lo imposible”

A raíz del desabasto de gasolina que se padece en la entidad en los últimos días ha crecido la tendencia de personas que optan por almacenar combustible en bidones, garrafones y hasta envases de pet, sin estar conscientes de que esto supone un riesgo grave de muerte.