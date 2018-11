La comunidad LGBTTTI, una de las más vulnerables en la entidad, no pierde el tiempo, no deja de presionar: Es urgente que se atiendan sus necesidades legislativas y por ello acudieron hoy a la Cámara de Diputados, pero no a manifestarse, sino a poner sus temas sobre la mesa esperando que -ahora sí- sus iniciativas salgan de la congeladora.