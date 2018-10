Guillermo del Toro dirigirá la nueva adaptación de ‘Pinocchio’ para Netflix

Esta nueva versión será en ‘stop motion’ y musical.

Guillermo del Toro mantiene su colaboración con Netflix con la adaptación cinematográfica de una de las historias infantiles favoritas del público, Pinocchio. La vida del niño al que le crece la nariz cada vez que miente es un clásico, y ahora podremos disfrutar de ella en versión musical y ‘stop motion’.

Tal y como ha confirmado la plataforma de vídeo ‘streaming’, el ganador del Oscar a Mejor Director por La forma del agua, tiene claro que este es un proyecto importante para él, una de sus pasiones. Pinocchio estará ambientada en 1930 en Italia y contará con unas marionetas realizadas por McKinnon y Saunders (La novia cadáver) cuya producción comenzará este otoño.

“Niguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocchio. En nuestra historia, Pinocchio es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario tras el que comprenderá más profundamente a su padre y al mundo real. He querido hacer esta película toda una vida”

El director ya ha trabajado previamente con la plataforma de ‘streaming’ en Trollhunters, primera aventura de la trilogía Relatos de Arcadia, que será acompañada por 3 Below y Wizards, además de crear una de las siguientes series de Netflix, Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.

