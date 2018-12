Hasta mañana abasto de gasolina; Se acusan Pemex y empresarios

Será hasta mañana a las 6:00 de la mañana cuando se restablezca el suministro de combustibles en el Valle de Toluca. En total, en 16 municipios, fueron 90 las estaciones afectadas con la falta de alguna gasolina y 47 que no tienen ni Magna ni Pemex, reconoce José Luis Pedraza Navarrete, presidente de ADIGAL.

Al menos siete municipios del valle Toluca enfrentan desde el sábado desabasto de combustible en diversos puntos de distribución, condición que representó afectación para centenares de usuarios y familias quienes debieron enfrentar esperas de 30 a 40 minutos para cargar o bien no poder hacerlo.

Según se reporta la falta de combustible inició con desabasto en el caso de la gasolina tipo magna para escalar a la premium desde las primeras horas del domingo.

Operadores indican que desde el inicio del fin de semana no les suministraron la recarga adicional para enfrentar estos días en los que generalmente por lo que practicante debieron trabajar con su reserva.

“Cada jueves las estaciones tenemos un suministro que nos ayuda para brindar el servicio sin problema los fines de semana sin embargo en esta ocasión no llegó, no sabemos porque pero no pudimos operar con normalidad”, Marco, operador.

Indicaron que esto también representó que sus máquinas expendedoras no fueran encendidas en su totalidad esto pese a la alta demanda de los sábados por la noche.

En tanto los automovilistas se dijeron desconcertados por la situación, toda vez que aquellos con carga habitual en magna debieron cambiar a Premium para al menos tener combustible y enfrentar los días de inicio de semana.

“Pues yo le pongo magna porque es más barata pero no hay, le voy a tener que poner menos ni modo porque si no no empiezo la semana y por lo que me dicen no es de la estación es un problema generalizado entonces para no arriesgar” refirió Jorge Hernández, taxista.

Según el reporte de usuarios este desabasto se presentó presentó en estaciones de los municipios de Toluca, Xonacatlán, Lerma, San Mateo Atenco, Tenango, Ocoyoacac y Metepec de forma más acentuada.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de distribuidores de Gasolina y Lubricantes, A.C. (ADIGAL), Jorge Luis Pedraza Navarrete, informó que el desabasto de combustible en gasolineras del Valle de Toluca se debe un problema de logística en el Centro de Distribución de Toluca y en la Terminal de Almacenamiento y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Tula, Hidalgo; por lo que será hasta el próximo lunes, al mediodía, cuando se normalice la distribución de las gasolinas Magna y Premium en las terminales de esta región del Estado de México.

“Se conjuntó un tema de logística en el ducto en la Planta de Distribución de Toluca y en la terminal de almacenes y producción en Tula, Hidalgo, ya que no estaba produciendo; entonces, no estaban bombeando el producto, lo que generó este desabasto”, explicó.

El líder de los gasolineros en el Valle de Toluca informó que el combustible se dejó de recibir el pasado viernes en el Valle de Toluca y, hasta ahora, se tiene el reporte de que 90 estaciones de servicio no cuentan con gasolina Magna, 50 no tienen Magna o Premium y 50 más carecen de cualquiera de las dos, lo que significa que solo 25 por ciento de las gasolineras cuentan con ambas gasolinas.

“Hoy es el día más difícil que hemos vivido en muchísimo tiempo, nada más hay que ser muy claro, ya que no es una cuestión de acaparamiento del producto, tampoco de precios, sino que es un tema de logística”, mencionó.