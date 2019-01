Hay gasolina pero persiste crisis de desabasto

Pese a que han disminuido los tiempos de espera para cargar combustible en las estaciones, y las filas de automovilistas en los puntos de abastecimiento, la crisis por desabasto que se enfrenta en el valle de Toluca está lejos de superarse; pues las gasolineras están trabajando en el mejor de los casos cada 48 o 72 horas.

Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), informó que a 26 días de que comenzó la falta de suministro la intermitencia en el abasto prevalece pues en promedio diariamente abren y se cierran 80 gasolineras pues no se ha logrado mantener ninguna abierta por 24 horas.

Argumentó que solo se ha normalizado la emergencia a partir de la propia organización de las familias para saber cuándo y dónde cargar, además de la normalización de la compra vía por bidones, por lo que tampoco hay fecha de recuperación del sector.

“Yo que más quisiera decirles, yo no tengo la capacidad de visualizar esa parte, lo que es que el suministro es frágil, o sea cualquier error en la cadena de suministro puede generar otra vez una situación de que vuelva a existir el desabasto… queremos declarar el desabasto sigue, porque no podemos operar estaciones de servicio un día sí y tres no eso no puede pasar”, refirió.

Uno de los factores que ha ayudado a disminuir el pánico es la normalización del abastecimiento en la Ciudad de México por lo que muchos están cargando en este punto. Detalló que de las 193 estaciones de servicio ubicadas en la zona urbana del Valle de Toluca, el 50 por ciento puede operar unas horas durante el día, el resto siguen cerradas, además de que ninguna ha reportado vender los tres tipos de combustible diésel, Magna o Premium.