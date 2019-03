Hernán Cristante a Talavera: “Se puede ser grande también desde la banca”

El extécnico de Toluca, Hernán Cristante, se refirió a diferencias que tuvo con el portero, Alfredo Talavera,

El argentino reveló que en un inicio, el jugador se molestó porque lo envió a la banca, aunque luego solucionaron sus desacuerdos y el arquero entendió sus razones.

“Hay cosas que uno puede decir en la prensa, pero con Talavera nos pudimos haber disgustado cuando tomé la determinación de sentarlo, y él se pudo haber enojado conmigo. Hablamos y lo entendió, hay formas de demostrar que puede ser grande también desde la banca”, afirmó Cristante en una entrevista exclusiva para ESPN.

El timonel argentino había usado al joven Luis García durante una suspensión de dos partidos de Talavera, pero después de la primera mitad del torneo, lo volvió a alinear como titular durante tres cotejos consecutivos.

Cristante señaló que quiso retener a Rubens Sambueza, aunque éste se negó a continuar con la escuadra escarlata para emigrar al León.

“Ya en el torneo anterior se había querido ir, maneja otras situaciones también particulares y la gente no lo entiende. Con Rubens me escribo, pero también me pude haber disgustado y decirle: ‘Te tienes que quedar’, pero cómo decirle a alguien que necesita irse por cuestiones profesionales, familiares, personales. Cómo decirle que no, porque aparte aparece la oferta del otro club y a él le mejoran lo que nosotros no le podemos mejorar”, indicó.

El estratega aseguró que intentó fichar a Ángel Mena, quien ahora brilla, precisamente, con los ‘Panzas verdes’.

Escuché por ahí que yo no lo quería, hicimos todo lo posible para poder traerlo; hicimos todo lo posible para traer a (Leandro) Damiáo; hicimos todo lo posible para poder traer gente y apuntalar. En este último tiempo Francisco (Suinaga, presidente deportivo) sufrió porque había que dejar ir a Alexis Vega, había que dejar ir a Rubens y tratamos de retener a Luis Quiñones. Él se fue hasta enojado porque no pudimos retenerlo”, dijo.

“No me voy a disgusto, no me voy ni sentido de nada. No se logró el campeonato y esa es mi frustración y mi enojo”.

SU RELACIÓN CON LA VOLPE

Por otro lado, afirmó que tiene buena relación con su sucesor, Ricardo La Volpe, quien se encontrará con un plantel competitivo.

“Se va encontrar con un plantel muy dispuesto, porque es un plantel que va a ir creciendo. No es lo mismo que a Federico Mancuello lo hayas visto jugando con Pablo Barrientos los dos primeros partidos; dentro de tres semanas los vas a ver muchos más cómodos. Estoy poniendo un ejemplo y lo mismo pasará con lo demás elementos. Es un equipo que va poder pelear, yo estoy convencido que este equipo va a estar peleando el título”, expresó.

BUSCÓ REUNIRSE CON LOS ÁRBITROS

Cristante señaló que debe modificar su conducta para no volver a recibir tantas expulsiones en un futuro.

Negó que haya habido persecución en su contra, pero sí dijo que algunos silbantes no dejaban de vigilarlo de otra manera.

“Son cosas que uno tiene que corregir; si tú sabes que el perro muerde, para qué le das de comer en la boca o lo abrazas. Me metí ahí yo solo, lo que pasa es que las últimas veces que recibí la sanción o me expulsaron”.

Fui, hablé con la comisión y la última me dijeron que no me podían perdonar porque me habían perdonado una anterior. Fue muy chistoso y lo tomé con humor, pero el árbitro plasmó en el informe que yo me había agarrado los genitales, me sentí incómodo porque están viendo en mí algo que no es”.

“Una vez le pregunté al línea cuál era la función de los árbitros o de ellos; me dijo que imponer justicia y yo le contesté: ‘No, ustedes no tienen que imponer justicia, tienen qué impartir. A mí me dirigió Archundia, Brizio, Marrufo, que de repente te decían: ‘Ya no rompas más, porque la próxima te saco roja. Entonces, tú bajabas los decibeles. Brizio, por ahí hasta insultaba y no pasaba nada, porque era parte de la cancha”, apuntó.

espn.com.mx