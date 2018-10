*Aquel departamento en Las Brisas

*La fosa séptica

J. Antonio Huicochea

1.- En la vorágine informativa del día a día se dio una nota que parece de interminable repetición, lo fue al menos durante 12 años: ventajosos contratos a Juan Armando Hinojosa.

Sin ser integrante de la élite política, el empresario disfrutó -como pocos- los generosos encantos del poder.

Sólo una íntima e influyente relación con Enrique Peña Nieto lo podrían haber enriquecido tan obscenamente.

Se convirtió un sinónimo de abuso y corrupción del régimen priista.

El salaz episodio de la Casa Blanca lo marcó así.

2.- No, lo importante no fue la noticia, el gobierno mexiquense le aumentó 30 años a una concesión de obra carretera, sino la prevalencia de tan controvertido personaje.

Uno de inmediato razona: Aún no se dan cuenta, que se no dieron cuenta, de que no se dieron cuenta.

“Higa sido como Higa sido”

Desde el departamento en Las Brisas hasta hoy, mucho ha sucedido.

Valdría la pena recordarlo luego.

3.- Salieron a marchar escondidos en las graves e innegables carencias del sector salud.

Y mientras en un evento en el Valle de México, el gobernador Alfredo Del Mazo ofreció a la población algunas de las virtudes del ISEM, en la capital 5 mil sindicalizados desnudaron por enésima ocasión una verdad cruda.

Pero había razón oculta, tiene que ver con la impunidad de gastar escandalosa y desviadamente, cientos de miles de millones pesos que eran para insumos y medicinas.

El uso torcido de dinero público en nómina de un ejército electoral.

Hicieron del ISEM y sus finanzas una fosa séptica.