Huawei: quién es Meng Wanzhou, la directora financiera de la firma cuyo arresto tensa la relación entre China y Estados Unidos

Se le conoce por tres nombres diferentes, tiene siete pasaportes, cuatro hijos y por lo menos dos casas, una de ellas una mansión en Vancouver, Canadá.

Esos son algunos de los datos personales revelados en el proceso judicial que se le sigue a Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei, la gigante tecnológica de China, que fue detenida en Canadá por supuesta violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

China y Huawei insisten en que no ha violado ninguna ley pero, si es extraditada a EE.UU. y es encontrada culpable, podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el arresto de Meng fue una grave violación de sus derechos.

Como muchos de los altos directores de Huawei, la exitosa ejecutiva ha mantenido un bajo perfil público.

Hasta hace poco ni siquiera se sabía que era hija del fundador de Huawei, el multimillonario empresario Ren Zhangfei.

Dos de sus hijos asistieron a la escuela en Vancouver entre 2009 y 2012, mientrassu esposo estudiaba para una maestría en esa ciudad.

Una vez los hijos se graduaron, Meng pasaba “muchas semanas, algunas veces meses” en Vancouver durante el verano, dicen las declaraciones juramentadas.

Para ese propósito compró una casa de seis habitaciones que tiene un valor actual de US$4,2 millones, según los registros de propiedad la declaración juramentada que se leyeron en el tribunal.

En 2016, la pareja compró una segunda vivienda, una mansión que se estima en US$12,2 millones. Ambas propiedades han sido ofrecidas como fianza.

Los registros judiciales permiten tener una fascinante perspectiva de la vida de una alta ejecutiva china, dijo el editor del Servicio Asia Pacífico de la BBC, Michael Bristow.

“Durante varios años, Vancouver ha sido el destino predilecto de los ricos de China: un lugar para vivir, educar a los hijos o como una póliza de seguro contra las incertidumbres de la vida en China”, comentó Bristow.

“La gente quedará intrigada al saber que la señora Meng tiene no una pero dos casas en Vancouver y se preguntará cómo fue capaz de ostentar siete pasaportes al mismo tiempo”.

Eso sigue siendo un misterio.

Según los informes de prensa, la ejecutiva ostenta por lo menos cuatro pasaportes chinos y tres pasaportes de Hong Kong, como lo afirma este tuit de un observador en Asia.

Only one valid passport allowed, #HongKong confirms, after it was revealed that detained Huawei executive Sabrina Meng was in possession of three from city (out of a total of 7-8 passports) https://t.co/t6VYTzXPAB

— IndoPacific_SCS_info (@China_SCS_info) December 9, 2018