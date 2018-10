Informaré a diputados sobre estado en que encontré ISEM: O’shea

La comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados no preocupa a la Secretaría de Salud, aseguró Gabriel O’shea Cuevas, al señalar que se abocará a hablar sobre las condiciones en las que encontró a la dependencia hace un año y en el trabajo realizado para mejorar el nivel de atención en el sector.

Será el jueves en punto de las 3:00 de la tarde cuando el funcionario estatal se pare frente a los legisladores en el marco de la Glosa del Primer Informe de Labores del gobierno encabezado por Alfredo Del Mazo Maza.

“Conozco perfecto de qué se enferman y de qué se mueren los mexiquenses, cómo gasto el dinero en salud. El tema de los partidos y de que sea una Cámara en donde hay mayoría, no es un tema que me preocupe porque yo siempre digo que en salud no hay colores, ni banderas, ni partidos, la bandera es blanca”.

El desabasto de medicamentos e insumos, los hospitales pendientes como el de Ecatepec, Zinacantepec o Chimalhuacán, parados desde la administración de Eruviel Ávila, durante la cual César Gómez Monge estuvo al frente de Salud, serán algunos de los temas que saldrán a relucir en la glosa.

“Voy a hablar sobre lo que encontré, sobre los avances que tenemos este año, cómo hemos ido pagando lo que debemos, me parece que no debe haber ningún problema”, finalizó.