Iniciarían comparecencia para glosa del informe, lunes próximo: MH

A partir del lunes próximo la LX Legislatura del Estado de México podría comenzar la glosa del primer informe del gobernador Alfredo Del Mazo, adelantó Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



El además coordinador del grupo parlamentario de Morena indicó que la ley permite realizar el ejercicio hasta el 10 de octubre, por lo que existe el tiempo suficiente para desahogarlo.



Indicó que este mismo martes la Jucopo se reunirá con el propósito de definir el calendario, pero anticipó que las comparecencias podrían iniciar el lunes próximo.



Por lo pronto, lo que resta de la actual semana se empleará para la instalación de las comisiones y comités en el afán de que puedan comenzar a trabajar en lo inmediato.



Por su parte, Armando Bautista, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), comprometió que las comparecencias para la glosa no serán una pasarela. “Si no fue pasarela para el gobernador, menos para los funcionarios”, dijo.



Al PT indicó, le interesan principalmente las comparecencias de los secretarios de Desarrollo Social para que se revise el uso de los programas sociales; del Trabajo, para analizar las reformas a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y del secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, para que detalle alcances de las estrategias contra la inseguridad.



Adicionalmente, aclaró, la bancada no se opone a ninguna otra comparecencia que se considere necesaria para realizar una evaluación profunda de este primer año de administración estatal.

Veneranda Mendoza Herrera