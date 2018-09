Inútiles, listas de útiles: Mala calidad, sobreprecio y entrega sin completar

Pérdidas de hasta 2 mil millones de pesos, recorte de personal, imposibilidad de pagar horas extras, incluso el cierre o cambio de giro de mil establecimientos, son los estragos que dejó la entrega de paquetes escolares por parte del gobierno del Estado de México, en el sector papelero; sin embargo, en la comunidad estudiantil también hubo consecuencias toda vez que los útiles son de mala calidad o no han sido entregados en su totalidad.

Alfredo Reyes Jaimes, vocal de la Asociación de Negocios de Papelerías en el Estado de México, señaló que la empresa Sky Book S.A. de C.V. vendió paquetes escolares en 460 millones 227 mil pesos a la Secretaría de Educación, sin embargo, detectaron que existe sobreprecio en cada uno de los paquetes de hasta 130 pesos, así como irregularidades en la calidad.

En conferencia de prensa, los papeleros también reprocharon que los paquetes escolares tienen el logo del gobierno estatal, lo que calificaron de una propaganda que ofende al obligar a niños a que lo promuevan.

Asimismo, argumentaron que la licitación a la empresa poblana Sky Book, fue a ciegas, ya que no se entregó una muestra física del producto para la evaluación de calidad, lo que provocó que los útiles entregados a los alumnos beneficiados no sirvan, y por ende, los padres de familia tengan que hacer gastos no previstos.

En ese sentido, padres de familia de Tenancingo aseguraron que fueron forzados a firmar un acuse de recibo por los paquetes completos cuando en realidad se les dieron a medias o de plano no se les han entregado.

Ante el panorama, la Asociación de Negocios de Papelerías en el Estado de México anunció que llevará a cabo una encuesta entre padres de familia y catedráticos para saber si prefieren los paquetes o el sistema de vales escolares, programa que piden que vuelva, ya que reactivaba la economía de micronegocios.

Finalmente, los empresarios reconocieron que temen que la situación se repita durante todo el sexenio, desapareciendo a las pequeñas y medianas papelerías, toda vez que muchas están endeudadas y ni siquiera pueden adquirir materiales para vender a lo largo del ciclo escolar.