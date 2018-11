Invaden “paraicadistas” armados predio particular

Hombres armados invadieron un predio particular localizado sobre el libramiento en Amecameca, cercándolo con malla ciclónica y amenazaron a sus propietarios cuando se presentaron a reclamar.

La invasión del terreno llamado “San Luis “, que se encuentra al final de la calle de Francisco I. Madero tuvo lugar la madrugada del martes 13 de noviembre.

Jaime Osnaya Juárez, uno de los propietarios afectados denunció a AMAQUEME que cuando acudió al lugar a demandar una explicación y a intentar quitar la malla, alrededor de diez hombres le advirtieron en tono intimidante que no lo hiciera o tendría problemas.

“Se nos acercaron con machetes, tubos y uno de ellos sacó “el cuete”, eso fue como a las 11 de la mañana del martes”, aseguró.

Informó que después de ello acudió a la Fiscalía Regional de justicia de Amecameca a levantar una denuncia por despojo contra quien resulte responsable y a demandar el desalojo de su terreno, del que es propietario su papá desde hace más de 40 años, pero el agente del ministerio público no les resolvió nada, solo le pidió esperar.

Explicó que el predio tiene más de una hectárea y colinda con el libramiento.

“Unas personas que dijeron ser los dueños de mi terreno también se presentaron a la Fiscalía, pero solo mostraron al agente del ministerio público copia de un contrato de compra venta, yo presenté mis escrituras”, reveló.

Indicó que cuando acudió a su terreno, también llegaron policías federales y una funcionaria de gobernación, pero no les resolvieron nada.

Otros vecinos entrevistados informaron que junto al terreno invadido se construye una gasolinera y el mismo martes por la mañana, personal de la SCT cerró la salida al libramiento de la calle prolongación Madero, camino que por años se ha utilizado libremente.

“Les pedimos que lo abrieran y lo hicieron, se nos hace muy sospechoso que ahora que habrá una nueva gasolinera, lo hayan cerrado sin ningún aviso”, manifestaron.

Joel Avelar de León