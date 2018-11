Inválidos, exhortos por persecución a académicos en UAEM: Barrera

La Universidad Autónoma del Estado de México no aceptará los exhortos realizados por la Cámara de Diputados hacia la rectoría, referentes a la supuesta persecución hacia académicos de la casa de estudio, al sostener que los señalamientos de los legisladores carecen de fundamento.

Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM, cuestionó los motivos que hay detrás de la postura crítica del poder Legislativo, al tiempo que sostener que la figura por la que se le llama la atención, afirma, ni siquiera está reconocida en el marco legal de la diputación.

“No, no aceptamos de ninguna manera estos exhortos cuando no vengan con una motivación, el segundo exhorto carece de toda exposición de motivos simplemente alude a algunas expresiones de universitarios y de ahí concluyen que no existen protocolos que no existe una atención de la universidad”.

Aseguró que los universitarios han dado respuesta a los llamados de la Cámara por educación, y porque también quieren promover una relación constructiva con la nueva Legislatura; sin embargo cuando carezcan de fundamento no aceptarán los llamados.

En este sentido, calificó como lamentable que el grupo parlamentario encabezado por Morena a partir de los dichos, dijo, de algunos pseudoacadémicos inconformes hagan acusaciones a la universidad y al rector.

“Me parece que tendrían que basarse en evidencias, en pruebas en observaciones objetivas, antes de concluir precipitadamente”.

Afirmó que mantiene su llamado al diálogo al grupo opositor a la Reforma a la Ley Universitaria, pidiendo la generación de una relación constructiva con los legisladores.

“Ahora con este grupo de diputados que están comenzando el ejercicio de sus responsabilidades en la Cámara, me parece que con una gran autoestima porque es una grupo numeroso que habrá que estar inclinando la balanza en algunas decisiones, pero que todos tendremos que ceder al diálogo entre nuestras instituciones”.

De igual forma el rector reprobó el exhorto hecho en días pasados también a esta casa de estudio sobre una política deficiente de atención hacia el acoso sexual hacia los estudiantes. En días pasados los diputados avalaron un exhorto hacia el rector para que detenga la supuesta persecución hacia académicos y violaciones a los derechos laborales, académicos y estudiantiles.

Eleazar Barajas