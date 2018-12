Investigar fortuna familiar de ex funcionario de Eruviel, exigen diputados

La Legislatura mexiquense pidió a la Fiscalía de Justicia estatal (FGJEM) investigar a José Román Alcalá Angelino, ex director general del SAASCAEM, por presunta usurpación de funciones e enriquecimiento inexplicable por los beneficios económicos “indebidamente otorgados a Aleatica y Conmex en el Circuito Exterior Mexiquense en el segundo semestre de 2013”.

El llamado fue avalado por 51 votos de Morena, PT, PES, PAN y PRD; en contra sufragaron 10 diputados del PRI; pero no votaron Armando Bautista y Alberto Couttollenc, coordinadores del PT y PVEM respectivamente, el panista Edgar Olvera y la perredista Aracely Casasola.

Mariana Uribe, diputada promovente, advirtió que Alcalá Angelino carecía de título universitario de nivel Licenciatura, como lo obliga la ley, cuando en 2014 fue designado por el entonces gobernador Eruviel Ávila como director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), lo que puede configurarse en el delito de usurpación de funciones públicas o de profesiones.

Además, señaló, el 17 mayo de 2014 su esposa adquirió en efectivo un departamento en Acapulco, hoy valuado en 4 millones de pesos.

“La operación consta en la escritura pública 7,012 de fecha 17 de mayo del 2014, otorgada ante el Lic. Antonio Pano Mendoza, Notario Público No. 8 del Distrito de Tabares, en Acapulco, Guerrero, misma que se presentó para inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero el 6 de agosto de 2014. El inmueble quedó inscrito en el Registro Público bajo el folio registral electrónico número 252700”, detalló.

Además, a principios de 2015, Alcalá Angelino adquirió un terreno ubicado en Avenida Francisco I. Madero, Nextlalpan, Estado de México, a tan solo cien metros de distancia del Circuito Exterior Mexiquense, en el cual comenzó la construcción de una casa nueva.

Los ingresos públicos de Alcalá Angelino y su esposa, dijo, no serían suficientes para justificar la adquisición de estos inmuebles, por el breve período en el que se desempeñó en la encomienda.

Conforme al punto de acuerdo, además el gobernador debe informar a la Legislatura “si OHL, actualmente Aleatica y/o su subsidiaria Conmex, aportó recursos propios (capital de riesgo) al Circuito Exterior Mexiquense en el segundo semestre de 2013, por 3 mil 440 millones de pesos y proporcionar la evidencia documental de la aportación.

También debe exponer el fundamento jurídico y las razones para ello, el monto obtenido por la empresa al amparo del refinanciamiento de la fecha, el monto de los sobrecostos autorizados y si fueron o no cubiertos con recursos del propio refinanciamiento, y los beneficios concretos y cuantificables al Estado de México y/o los usuarios.

Según el exhorto, el fiscal Alejandro Gómez también deberá investigar el reconocimiento de esta inversión que, al decir de la diputada, fue registrada dos veces y deberá ser recuperada también de forma duplicada.

Veneranda Mendoza Herrera