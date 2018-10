La actividad vino bien

El director técnico Hernán Cristante quedó tranquilo con el desempeño de sus jugadores en el duelo de preparación que se disputó ante Tigres en San Antonio, Texas, pues permitió ver en acción a elementos que han sumado pocos minutos en la Liga, además de que la recuperación de elementos como Osvaldo González, Pablo Barrientos y Enrique Triverio se encuentra en la recta final.

“En líneas generales uno saca conclusiones no del juego en sí, sino del rendimiento, de cómo están algunos. Sirvió para que algunos jugadores que no tienen tantos minutos, los tuvieran, e ir dándole forma a este final (de torneo)”, dijo el entrenador.

No obstante, puntualizó que quedó el sinsabor de la salida de Rubens Sambueza por una molestia que esperan, “sea algo leve, aparentemente así va a ser, pero falta que se sigan sumando un par de jugadores que van a terminar siendo importantes y que ayer no tuvieron actividad porque los tuvimos que cuidar o seguir con la recuperación”.

En este sentido, se refirió a González, Barrientos y Triverio, de quienes dijo: “Son jugadores que al equipo le hacen bien, entonces estamos tratando de, no acelerar el proceso sino de ir sobre una marcha segura para que ya estén dentro del plantel estas últimas cinco fechas para apuntalar lo que nos ha costado mucho este torneo. Hemos sufrido el tema de lesiones, recurrencias en lesiones, y eso parece que no, pero sí ha costado y se paga caro”.

Rescató que ante Tigres, los Diablos tuvieron llegada si bien faltó concretar y así lo explicó: “No vinimos a ganar el partido, en todas las líneas mezclamos jugadores entre los que vienen jugando y los que no, y esa falta de entendimiento a veces hace que no llegues tan firme o sólido a la línea final para poder terminar bien la jugada. Igual el equipo no lo hizo tan mal, lo hizo bien y hay cosas que me han gustado; la verdad, tranquilo, contento porque el equipo sigue en una misma línea, eso es importante”.

Cristante Mandarino quedó contento con el desempeño de juveniles como Adrián Mora e Iván Acero. “Son chicos que tienen un gran devenir, creo que van a tener muchas posibilidades de estar en cancha en un futuro no muy lejano, pero hay que llevarlos de a poco”.

El encuentro también fue positivo pues en la reanudación de la Liga, Toluca se medirá a Rayados de Monterrey, un equipo con características similares a las de Tigres. “Tienen un plantel muy amplio, tal vez en la línea de juego haya algunas variantes. Monterrey es más vertical, más rápido a la hora de proponer el ataque, pero es un rival complejo. Los dos equipos regios son muy difíciles en su cancha y a nosotros como ejercicio nos vino muy bien esto”, refirió el estratega.

Finalmente, también consideró importante el acercamiento con la afición, que ha crecido en número desde que visitaba Estados Unidos con los Diablos, como jugador. “Seguimos viendo a esa gente que venía a apoyarnos en aquellos años, sí hay más gente, es muy agradable, es sano venir y encontrarse, estrechar manos, ser agradecidos también con ellos que están esperando su oportunidad para codearse un poquito con su equipo”, señaló.