La enfermedad del ‘ciervo zombi’ enciende las alarmas en Quebec

Detectados tres casos del mal, parecido al de las ‘vacas locas’, en un criadero de esta provincia canadiense. Unos 3.000 animales serán sacrificados.

La enfermedad de desgaste crónico —bautizada por algunos medios como del ciervo zombi— fue detectada en Norteamérica en los años setenta. Esta patología que destruye gradualmente el sistema nervioso de los cérvidos guarda semejanzas con el denominado mal de las vacas locas. Las provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan han registrado ya algunos casos, al igual que 23 Estados del país vecino. En las últimas semanas, las autoridades de Quebec detectaron la enfermedad en tres ciervos de un criadero ubicado en la población de Grenville-sur-la-Rouge y se han puesto en marcha diversas medidas para controlar este brote.

En 1978, Beth Williams, investigadora de la Universidad de Wyoming, fue la persona que identificó formalmente esta patología que afecta a alces, ciervos, renos y otros cérvidos. La enfermedad, incurable y que tarda meses en manifestarse, destruye el cerebro y la médula espinal. El contagio se produce por orina, saliva, excremento o sangre. La importación de cérvidos criados en cautiverio y la migración de ejemplares salvajes son las formas más comunes de propagación. “Estamos investigando para saber cómo llegó la enfermedad a la provincia”, afirma un portavoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Quebec por correo electrónico a EL PAÍS.

El primer caso en la provincia francófona fue detectado en el criadero de Grenville-sur-la-Rouge a principios de septiembre. Otros dos más fueron confirmados en el mismo lugar a mediados de octubre. Las autoridades han decidido aplicar medidas similares a las que se pusieron en marcha en Alberta, Saskatchewan y Estados Unidos. En primer lugar, la totalidad de los ciervos del criadero serán sacrificados: 580 de los cerca de 3.000 que habitan en el lugar ya han sido abatidos y se espera que esta tarea acabe en diciembre. Aún resulta imposible efectuar pruebas en animales vivos.

The recent cases of chronic wasting disease (CWD) confirmed in Quebec were just 15 km from the Ontario border and have led to a massive deer cull in that province.@OFAH & QDMA Canada are encouraging hunters to give deer samples to @ONresources.https://t.co/l2gVNeVuQk

— Environmental Commissioner of Ontario (@Ont_ECO) November 7, 2018