La ilusión óptica que te hace ver este cuadro de Van Gogh en movimiento

El giro de las espirales hace que el cielo de ‘La noche estrellada’ parezca desplazarse

¿Has visto cómo se mueven las formas del cuadro? Se trata de una ilusión óptica causada por las espirales en movimiento. El tuit, publicado este sábado, se ha compartido más de 23.000 veces en un día.

Stare at the white dot for 10 seconds, then look at Van Gogh's Starry Night below. pic.twitter.com/esO4Ky5wDV

— Universal-Sci (@universal_sci) November 17, 2018