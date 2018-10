La increíble transformación de un oso pardo antes de la hibernación

Antes de que la hibernación llegue, deben acumular alimentos ricos en grasas, tantos como puedan, para lograr sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno durante su letargo

Con la llegada del otoño y las bajas temperaturas, los osos negros y pardos se preparan para cobijarse en cuevas donde pasarán toda su hibernación. Antes de que este momento llegue, los animales deben acumular alimentos ricos en grasas, tantos como puedan, para lograr sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno durante su letargo.

En el Parque Nacional Katmai, situado en el suroeste de Alaska, cuentan con una generosa reserva de osos pardos que durante el mes de octubre lucen, sin complejos, todo el peso que han logrado coger para la hibernación. Este año, la protagonista de las redes sociales ha sido una osa parda y su increíble transformación física:

“En temporada alta, los osos pardos pueden llegar a ganar hasta cuatro libras de peso al día (1.8 kilos). La ‘osa 409’ no parece que haya tenido problemas con ello. (Sí, es la misma osa, estamos impactados)”, dice el tuit que se hizo viral.

At peak season, brown bears can add up to four pounds of weight a day.

Bear 409 looks like she had no trouble with that. (Yes, this is the same bear. We’re screaming.) pic.twitter.com/Wk1gSjDReX

— Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 5, 2018