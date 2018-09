La misma vieja guardia del PAN busca ganar CDE; Suma 4 aspirantes

A la fecha, cuatro panistas: los ex alcaldes de Naucalpan José Luis Durán Reveles y Eduardo Contreras, Oscar Sánchez y Jorge Inzunza, ex secretario general del partido y eterno aspirante a la presidencia mexiquense, presentaron su carta de intención como participantes en el proceso de renovación de la dirigencia estatal.



El número de aspirantes, sin embargo, aún puede engrosarse, pues el registro de planillas para integrar el nuevo Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Acción Nacional (PAN) cerrará hasta el 8 de octubre.



Para obtener el registro como candidatos, los aspirantes deben presentar entre el 10 y máximo 12 por ciento de firmas de respaldo de militantes.



El mínimo de firmas a recabar es de 2 mil 447 y el máximo de 2 mil 936, pero no podrán recabar más de 16 por ciento en un solo municipio y tendrán tres fechas para entregar las rúbricas: 24 de septiembre, 1 de octubre y 8 de octubre de 2018.



De acuerdo con la convocatoria, la recolección de firmas de los candidatos será del 18 de septiembre al 8 de octubre próximo, y de proceder sus registros la campaña interna se realizará del 12 octubre al 10 de noviembre.



Si los interesados cuentan con un cargo público de elección o designación, deberán pedir licencia al solicitar su registro. También deben pedir permiso, sin goce de sueldo, quienes dirigen o forman parte de una estructura partidista y los empleados del partido.



La convocatoria incluyó entre los candados, además, la imposibilidad de participar para quien haya sido sancionado por las Comisiones de Orden y Disciplina intrapartidista en los tres años anteriores a la elección del Comité.



Tampoco podrán competir quienes hayan sido dados de baja como consejero nacional o estatal, en los 3 años inmediatos anteriores.



Los aspirantes deben gozar de reconocido prestigio y honorabilidad, comprometerse con los estatutos, principios de doctrina y reglamentos del PAN, tener una antigüedad de por los menos cinco años como militantes, haberse significado por la lealtad a la doctrina, la observancia de los estatutos y demás disposiciones reglamentarias.



Cada planilla se integrará por un candidato a presidente, un secretario general y siete integrantes del Comité Directivo Estatal.



Los candidatos, sus planillas, equipos de campaña y simpatizantes tienen prohibido entregar recursos en efectivo o aportaciones en especie a los militantes, salvo textiles y propaganda impresa. No se pueden anunciar en espectaculares, ni en bardas, tampoco en inserciones pagadas en medios de comunicación ni contratar tiempos en radio o televisión.



Tampoco les es permitido el pago de cuotas y transporte para actos de campaña y durante la jornada electoral, ni proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros candidatos.



La elección se realizará el 11 de noviembre de 10:00 a 16:00 horas; en ella participarán 24 mil 664 panistas con militancia mínima de 12 meses, incluidos en el Listado Nominal Definitivo que expidió el Registro Nacional de Militantes.

Veneranda Mendoza Herrera