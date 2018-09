La sonda MAVEN celebra su cuarto aniversario en Marte con un ‘selfie’

Después de cuatro años de trabajo, en la órbita de Marte, la sonda MAVEN envió a la Tierra un selfie, hecho con un espectrógrafo ultravioleta. Se espera que el dispositivo funcione en la órbita del planeta rojo unos años y que se convierta en un repetidor para las nuevas misiones en la superficie de Marte, según el sitio web de la Universidad de Colorado (EE.UU.).

La nave espacial MAVEN (Mars Atmosphere and Volatil Evolution) fue lanzada al espacio el 18 de noviembre de 2013 y entró en la órbita elíptica alrededor de Marte el 22 de de septiembre de 2014. Su tarea principal es el estudio de la evolución de la atmósfera de ese planeta, en particular, su estado actual y la búsqueda de la respuesta a la pregunta: cuándo y cómo Marte perdió su atmósfera. Además de analizar la atmósfera del planeta rojo, el dispositivo actúa como un repetidor para conectar los rovers con la Tierra. MAVEN completó su programa de investigación básica en noviembre de 2015, después de lo cual se amplió la misión. Se supone que la máquina podrá trabajar en la órbita de Marte hasta 2023.

