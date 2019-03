La violencia alcanza las aulas

No es para menos el despliegue de elementos policiacos en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, ubicada en Lerma, luego de la amenaza de tiroteo que lanzó un sujeto vía redes sociales, al más puro estilo estadounidense. No es un hecho que se haya concretado, incluso se presume que la advertencia fue para llamar la atención, pero resalta el nivel de psicosis que hay en las aulas mexiquenses. El tejido social debe recomponerse, de otra manera los esfuerzos de los gobiernos no alcanzarán.