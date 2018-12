La voracidad salarial

Cuando en el escenario nacional los reflectores están sobre lo válido que son los sueldos millonarios o pensiones estratosféricas a personas que en su momento estuvieron bien pagadas; la oposición local -llámese priistas- no podían dejar de lado el guión. Hoy la fracción Morenista propone eliminar las pensiones a exgobernadores, a lo que los diputados tricolor han puesto sus trabas. Justo cuando la austeridad republicana es tema, parece que ni lo local prosperará.

El reparto de comisiones en la actual Legislatura pone a la mayoría de Morena la primer piedrita en el zapato; entonces, se cuestionó al presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, ceder al tricolor una comisión tan importante: la encargada de las reformas a la Carta Magna Local. Ahora el PRI amenaza con no convocar a sesión de la Comisión de Gobernación para dictaminar la abrogación de la pensión de los exgobernadores. No obstante, llama la atención que la desaparición del Decreto 86 no se haya concretado, como la abrogación de la última Ley ISSEMyM, por urgente y obvia resolución, pues en el pleno con facilidad, apoyados por sus aliados, los morenistas reúnen las dos terceras partes de los votos requeridos.