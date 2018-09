Las Coloradas es un puerto muy acogedor para todas las personas que lo visitan, esto se debe a su pequeño tamaño y su cálido ambiente, que te permite sentirte como si estuvieras en tu propia casa. Las Coloradas se encuentra ubicado en el litoral norte de la península de Yucatán, y cuenta con una localidad de aproximadamente 1,000 habitantes. Además de sentirte como en casa, en Las Coloradas vas a poder observar a la mayoría de la población que se dedica a la industria salinera y a la pesca; una de las actividades con mayor prioridad en el lugar.

La verdad es que las visitas en Las Coloradas cada vez se han hecho más frecuentes, ya que puedes encontrar un panorama de biodiversidad gracias su flora, fauna y sus playas vírgenes. Una de las cosas que más llama la atención de muchos turistas es que el mar de Las Coloradas se tiñe de un color rosa muy llamativo por la alta concentración de microorganismos y la sal que éste tiene.

Curiosidades de Las Coloradas en Yucatán

Mientras que muchas personas optan por ir a Bolivia para ver los espejos de sal, y otras prefieren viajar a África para ver una laguna rosa; ¡pues en Las Coloradas puedes contar con ambas!

Otra de las curiosidades de Las Coloradas es que cuentas con distintos puntos para llegar, estos pueden ser: Valladolid o Mérida, Cancún, o Riviera Maya. Además en Las Coloradas podrás disfrutar del mar y el cielo juntos bailando a la par, una vista que definitivamente no tendrás en otro lugar.

En el camino para visitar Las Coloradas podrás observar distintas ciudades que fueron fundadas por los españoles, como ex conventos en ruinas y grandes haciendas, así no sólo vas a ir para tener un día de playa sino que también conocerás un poco de historia. Así mismo, en las casas escondidas podrás ver distintos cenotes familiares que albergan aguas cristalinas.

