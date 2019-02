Le bailan a la Virgen de la Candelaria para que bendiga cosecha

Saben que para pedir hay que saber ser agradecidos, es por ello que los habitantes de San Pedro Tultepec honran a la Virgen de la Candelaria, pues les ha cumplido el milagro de tener trabajo y qué comer, pero también la buscan para que bendiga las cosechas de aquellos que aún se dedican al campo, para que las bendiciones no falten en los hogares. Los festejos comienzan el 1 de febrero con un torito, una misa, pero el 2 son miles las personas que llegan al atrio de la iglesia para demostrar su devoción con imágenes del Niño Dios listas para ser bendecidas, otros pocos aún con semillas que usarán en el próximo ciclo agrícola.

“Esta tradición ya tiene más de 80 años, la pasaron los abuelos, los cuentepecos es una tradición que nació en Tultepec y está presenta en toda la fiesta. Aquí adelantamos la fiesta de la Candelaria, bailamos dos días”, comentó uno de los devotos.

Con máscaras, y algunos disfrazados de mujer, los cuentepecos van marcando el ritmo de la celebraciones y abren paso para que lleguen los arrieros.

“Cada festividad del 2 de febrero bailamos alrededor de 60 personas: 40 arrieros, dos cargadores, ocho patronas, cuatro ralladores y los juanitos. Bailamos para la virgen de la Candelaria para agradecer las jornadas que nos ha dado”, relató Miguel Ángel.

Una vez que llegan a la iglesia, entran y de rodillas agradecen, mientras, los arrieros siguen bailando, recogen sus imágenes y se dirigen al corral. Ahí siguen las danzas.

“Llega la repartición de fruta, plástico y el mole y el arroz que hacemos los hombres. Luego hacemos el baile de ‘La Dormida’, que consiste en meter a gente del público, acostarlos en una cama de petates, los envolvemos y les hacemos travesuras, como que les pasamos todos por encima”, añadió Miguel Ángel, quien dice que a pesar de que esta tradición se suspendió hace unos años, desde hace 11 no hay celebración de la Candelaria a la que falten.

La fiesta sigue, en el atrio de la Iglesia de Tultepec, las danzas prehispánicas no se quedan atrás, y decenas de danzantes al ritmo de las percusiones en un ambiente inundado por el copal, agradecen también.

En las calles aledañas, la gente aprovecha para comprar rico pan de feria y beber unas cervezas. Es una fiesta para todo el pueblo, para quienes quieran participar por fe. “Esperamos que esta tradición nunca se pierda, es parte de lo que nos hace mexicanos, nuestro folclor y devoción, nos podrá faltar todo, pero nunca las ganas para agradecerle a Dios y a nuestra virgencita que podemos estar un día más”, compartió Laura, una joven ama de casa.