Le comen el mandado a Morena

se distraen en su defensa por el voto favorable al aumento del 17 por ciento al refrendo vehicular. Si la experiencia les deja una lección, se darán cuenta de que son tal vez los diputados más vigilados de la historia, no solo por sus adversarios, sino por los ciudadanos, que en su voto masivo del 1º de julio dejaron en claro su cansancio con las medidas que les afectan y con los acuerdos oscuros.

Mientras Morena no termina de encontrar el camino correcto en el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza se siente más tranquilo con el desarrollo político de la entidad. Parece que desde la oficina de Lerdo de Tejada se arma ya el retorno del PRI para la próxima elección, ante la mirada atónita de los miembros de Morena que no terminan de entender de qué forma lograron el triunfo y que no saben qué hacer con las posiciones de poder que se encontraron en el camino.

Alfredo del Mazo fue criado para gobernar el Estado de México y es muy prematuro pensar en que pueda desbancar otros intereses que ahora se posan sobre Palacio Nacional, sin embargo, comenzó por arreglar su casa… al menos en lo político.