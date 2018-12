Le preguntan al Secretario por OHL y le dan ganas de hacer chis

¡Vaya estrategia de Comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y su responsable en turno! Luis Gilberto Limón! Pues al ser cuestionado sobre la multa que le fue interpuesta a los responsables del viaducto bicentenario, léase la empresa española OHL hoy con un nombre nuevo, el secretario respondió, primero, escondiéndose en el baño y luego, corriendo para no responder argumentando falta de tiempo. En su visita a Villa Victoria, en el marco del informe de edil, el funcionario evidenció que el exhorto que le emitió la Legislatura sobre este tema le tiene sin cuidado porque lo de él, no son las comunicaciones sino esconderse y no responder.













En política como en la vida, la forma va de la mano con el fondo y esto se demuestra en los últimos informes de los presidentes municipales del Estado de México.





Esta vez no se trata de quién asistió al informe de Fernando Zamora, aún alcalde de Toluca, sino del gran ausente.





Contrario a lo que dicta la costumbre, el gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, no asistió, mandó a un representante, lo que demuestra el desdén que hay desde la administración estatal, para el presidente municipal de la capital mexiquense. El mandatario estuvo en Valle de Bravo y ahí se demuestra que haber perdido Toluca en las elecciones del 1° de julio, es un lastre que arrastran el PRI y Zamora Morales.













Erick Sevilla, ex alcalde de Lerma y ex diputado local, era muy amigo de don Cutberto Vilchis, presidente de los bienes comunales de Salazar, quien se encuentra sujeto a prisión domiciliaria, y de los siete comuneros también recluidos porque se negaron a vender sus tierras y defendieron uno de sus predios del despojo.





¿Qué información privilegiada obtendría Sevilla Montes de Oca bajo el disfraz de la amistad? Y si era amigo de los comuneros, ¿por qué a la fecha no ha intercedido por ellos? El dato se reveló este martes durante la toma de protesta de Jaime Cervantes como alcalde reelecto, cuando los campesinos intentaron llegar al gobernador Alfredo Del Mazo para demandar a estos tres personajes priistas que saquen las manos del proceso judicial que se les sigue.