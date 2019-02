Legalizar marihuana si con ello bajan índice delictivo y violencia

Antes de presentar ante el pleno la iniciativa para permitir el uso lúdico de la marihuana en la entidad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pretende que los expertos planteen su punto de vista, con el objetivo de garantizar que la medida no resulte dañina a la población sino, como se pretende, contribuya a disminuir la violencia generada por la prohibición de su consumo.

José Alberto Couttolenc, coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Legislatura local, aclaró, sin embargo, que la intención es desahogar la propuesta antes de que los actuales diputados concluyan su gestión.

“Nuestro objetivo es que se desahogue en la actual Legislatura, es uno de los temas prioritarios de nuestra agenda; haremos todo lo que se tenga que hacer para que salga en estos tres años”, indicó.

Couttolenc Buentello aclaró, no obstante, que antes de presentar la iniciativa al pleno, el PVEM tiene previsto lograr un consenso con los expertos y especialistas en el tema.

“Todavía tenemos mucho que trabajar, no queremos presentar una iniciativa al vapor; si no va lo suficientemente trabajada y consensada, no se podrá lograr”, manifestó.

El legislador destacó que está científicamente comprobado que son más adictivas sustancias como el azúcar o el alcohol, por ejemplo, que la misma cannabis.

“Pero queremos que sean los expertos quienes debatan, sobre todo en torno a los daños que puede provocar a la juventud, qué gramaje es recomendable para evitar daños, etc”, dijo.

De igual manera, expuso, se deben reglamentar los lugares en que se expenda y/o consuma el producto, etc.

“Yo creo que es un tema tabú que debemos romper, ya lo han hecho países como Estados Unidos, Canadá, algunos europeos, y si eso puede ayudar a disminuir la violencia, creo que al menos debemos intentarlo en este país y estado”, consideró.

El pevemista recordó que en septiembre pasado su partido organizó un foro sobre el tema y anticipó que en meses próximos realizará el segundo; además, comentó, “tuvimos ya acercamientos con diferentes expertos, entre ellos Mister Cannabis”.

De igual manera, expuso, “sabemos que también trae una iniciativa similar el Ejecutivo Federal, que estudiaremos en su momento para averiguar si podemos complementarlo”.

