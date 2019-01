Llegan primeras pipas a Toluca, pero siguen líos para cargar gasolina

Para hacer frente a la crisis de distribución de gasolina en la capital mexiquense, las pipas que rentó el Ayuntamiento de Toluca, de 60 mil litros de capacidad, comienzan a llegar al municipio, por lo que las gasolineras han estado vendiendo el combustible de manera más recurrente.

Las largas filas, la desesperación y en general la incertidumbre en el tema, continúa siendo una constante este sábado, ya que no es solo Toluca el municipio que sufre los problemas de logística, sino más de 25 localidades mexiquenses.

Luis Felipe García Chávez, director de Desarrollo Económico de Toluca, adelantó que las más de 50 pipas estarán llegando a lo largo del fin de semana, lo que ayudará a regularizar el 40 por ciento del abasto del Valle de Toluca, de cara al regreso a clases al que se sumarán distintas universidades este lunes, lo que hace aún más urgente que la ciudad se reactive.

“El presidente municipal ofreció a PEMEX el pago del flete desde algunas de las refinerías a las estaciones que están en el territorio. El tema de la logística lo concentra PEMEX, y ellos están definiendo a dónde llegan ya que hay cuestiones contractuales que a nosotros no nos competen, sin embargo en atención a los ciudadanos se dio esta solución alterna en medida de nuestras atribuciones y de la competencia del municipio”.

En ese sentido, pidió a la ciudadanía que eviten hacer filas en estaciones de servicio que no están despachando en el momento, ya que esto genera problemas viales innecesarios.

Al momento, la operación de las 78 gasolineras que existen en Toluca se encuentra en un 25 por ciento, sin embargo, esto se irá normalizando a lo largo de este domingo.

De acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL) el desabasto se ha ido reduciendo, ya que con más frecuencia las propias pipas de PEMEX han estado saliendo a abastecer a las estaciones de servicio, por lo que se encuentra a un 50 por ciento la operatividad en los 14 municipios del Valle de Toluca.