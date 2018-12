Llegará Paquete Fiscal a Congreso el 20; No habría recorte a UAEM

Tras precisar que el proyecto de Paquete Fiscal 2019 para la entidad llegará a la Legislatura local el 20 de diciembre próximo, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, precisó que el recorte federal a las Universidades no necesariamente implicará que haya recorte local, pero aclaró que la UAEMex deberá resolver de manera estructural (no por la vía del aumento de recursos públicos) su deuda histórica con el ISSEMyM.

El además coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que durante la reunión sostenida este lunes con las autoridades universitarias de la entidad, ellas “demostraron con números el gran déficit de la máxima casa de estudios para su operatividad”.

Por tanto, expuso que el tema del presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para el año próximo se revisará con cuidado, a partir de la propuesta turnada por el Ejecutivo estatal, quien finalmente debe realizar un planteamiento para garantizar el ingreso y operatividad de la institución.

“Vamos a ver cómo viene el paquete, nosotros nos proponemos una visión por sectores prioritarios; desde luego que atender la Educación, desde la básica hasta la superior, es parte del interés. Vamos a ver cómo viene el presupuesto para el conjunto del sistema educativo”, indicó.

El morenista afirmó que durante el acercamiento con el rector Alfredo Barrera no hubo reclamos, pero dejó en claro que los adeudos por mil 700 millones de pesos de la Universidad con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) son una responsabilidad que debe resolver y solventar la propia UAEMex.

Si bien admitió que esta deuda es un argumento que la Universidad tiene para solicitar mayor presupuesto debido a que se trata de un pasivo histórico, también dejó en claro que deberá resolverse de manera estructural.

Hernández González aclaró que no presiona a la Legislatura local el recorte de la Federación a las Universidades, sino que en todo caso depende del presupuesto asignado a las participaciones federales para el Estado de México. Por lo que hace a la deuda pública estatal, rechazó precisar si habrá autorización para nuevas contrataciones, pues es necesario primero conocer si la autoridad mexiquense contempla incrementarla, renegociar o reestructurar, además de garantizar la viabilidad del ejercicio de la administración pública, “lo que implica tomar las medidas que más convengan, sean o no dolorosas”. Finalmente, anticipó que los recursos públicos aprobados por la Legislatura local para las diversas instancias en 2019, deberán contemplar un mecanismo puntual de transparencia.

Veneranda Mendoza Herrera