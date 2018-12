Lo que cambia con la era AMLO

En el inicio de la era AMLO no habrá magia para solucionar problemas, pero sí un giro radical en la conducta de gobierno. La corrupción no desaparecerá súbitamente, pero será sancionada con severidad, sin espacios a impunidad. No más excesos irracionales en gasto de dinero público, ni pavorosos saqueos del patrimonio oficial. Ese es un gran cambio.