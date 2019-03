Localizan cuerpo al interior de vehículo calcinado en La Paz

Con los primeros rayos de luz, fue encontrado el cuerpo calcinado de una persona dentro de la cajuela de un carro Honda Civic, con láminas del Estado de México, en la colonia de San Sebastián en Los Reyes La Paz.

De acuerdo con los informes de elementos de la policía municipal dicho hallazgo fue reportado alrededor de las 07:00 horas de este domingo por los habitantes del lugar, por lo que las autoridades se trasladaron a la zona, donde confirmaron lo antes mencionado.

Algunos lugareños informaron a las autoridades que aproximadamente a las 04:00 horas de este día, se percataron de que algo se quemaba pero por seguridad no salieron a esa hora y esperaron a que amaneciera.

El sitio fue acordonado por los uniformados, horas más tarde arribaron el agente del ministerio público y personal del Servicio médico Forense (Semefo) y tras recabar algunas evidencias se ordenó el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones de la morgue para realizarle los estudios correspondientes, donde ingresó en calidad de desconocido

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este hecho ya que las autoridades no tienen ninguna pista del o los presuntos responsables.

ADRIÁN HERNÁNDEZ