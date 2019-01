Logra Juan Rodolfo trato con Pemex; asegura abasto de gasolina en Toluca

Petróleos Mexicanos aceptó la propuesta que este miércoles le hizo llegar el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, por lo que el ayuntamiento pagará el flete de 78 pipas de 20 mil litros diariamente para que se resuelva el problema de desabasto que se desató hace diez días.

A través de sus redes sociales, el alcalde señaló que habló con el director de PEMEX, Octavio Romero, quien le informó que el planteamiento fue aceptado.

¡Buenas Noticias! ¡BUENAS NOTICIAS! PEMEX ya nos respondió y Toluca será el primer municipio del país en recuperar el abastecimiento de gasolina al 100%. El abastecimiento será de manera gradual. Todo nuestro respaldo al gobierno federal. Posted by Juan Rodolfo on Thursday, January 10, 2019

“La causa del problema que hoy vivimos no es que no haya gasolina en el país, sino que no hay el transporte suficiente para llevarlo a todas partes en las cantidades necesarias, por esta razón el gobierno municipal entiende que es el momento de dar respuesta; nuestra prioridad es acabar con las largas filas, los largos tiempos de espera, las horas perdidas, tanta incertidumbre”.

Destacó que Toluca es la primera ciudad en plantear una propuesta del tipo, misma que significará la erogación de 970 mil pesos diarios; por lo que las pipas se cargarán en Tula y Acapulco.

La problemática, dijo, se resolverá de manera paulatina para asegurar el abasto al 100 por ciento de combustibles, esto al destacar que las causas y la problemática en sí no forman parte de las atribuciones municipales.

“No quisimos quedarnos con los brazos cruzados, por esta razón estamos interviniendo y actuando, haciendo gestiones con el gobierno federal y el estatal. Nosotros respaldamos la decisión del gobierno de la República para terminar ya con el grave problema de extracción ilegal de gasolina que ha sido tolerado durante mucho tiempo en México y aquí en Toluca; estamos pagando la factura muy cara por las omisiones del pasado”.