Loros adictos causan daños en plantaciones de opio

El hecho ocurre en la India, país donde es legal el cultivo para fines farmacéuticos

¿Qué es lo peor que le puede pasar a los agricultores además de una mala siembra? Un clima terrible y en ocasiones plagas.

Sin embargo, hay algo con lo que los campesinos del estado de Madhya Pradesh, en el centro de India, están tratando de combatir desde hace meses:loros adictos.

De acuerdo con información de ANI, los loros están causando estragos en sus plantaciones de amapola.

Un cultivador declaró al canal que estas aves acuden a las plantaciones paraalimentarse entre 30 y 40 veces por día. Además, informó que han encontrado formas sofisticadas para consumirlas: alguno de ellos cortan la vaina de la flor yse llevan la cápsula entera con las semillas.

Para reducir las invasiones, los agricultores patrullan las plantaciones todo el día, además de instalar sistemas de altavoces y usar pirotecnia para ahuyentar a los loros, aunque estos ya no se asustan.

El caso trae de cabeza a los agricultores, que ya sufren importantes pérdidasdebido al irregular régimen de lluvias. Esta situación la vienen padeciendo desde el 2015, pero en el último año se ha recrudecido.

El cultivo de opio es legal en la India, donde es utilizado en la industria farmacéutica para medicamentos como la morfina.

Neemuch: Opium farmers complain that the parrots in the area have been destroying their crops;a farmer says,"we beat drums & burst firecrackers to scare them away. We keep a watch on them in night as well. Don't know if they've got addicted to it or something else".#MadhyaPradesh pic.twitter.com/Z3G4Z3oxWF

— ANI (@ANI) February 25, 2019