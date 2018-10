Los inmunólogos James P. Allison y Tasuku Honjo: descubrieron cómo usar nuestras células para combatir el cáncer

Los inmunólogos James P. Allison (Estados Unidos) y Tasuku Honjo (Japón) fueron distinguidos este lunes con el premio Nobel de Medicina 2018.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, los eligió por sus terapias por inhibición de la regulación inmune negativa, que marcan un “hito” en la lucha contra el cáncer, según anunció la institución.

Los descubrimientos “trascendentales” hechos por ambos científicos “establecieron un principio completamente nuevo” en el campo de la oncología. Permiten “aprovechar la habilidad del sistema inmunitario para atacar las células cancerígenas al levantar el freno de las células inmunitarias”, aseguró la academia en un comunicado.

Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018