Los nuevos emojis de WhatsApp que llegarán en marzo a tu celular

Expresar a través de WhatsApp que estás tomando mate será mucho más fácil a partir del próximo 5 de marzo.

Esa es la fecha oficial en la que entra en vigor uno de los 230 nuevos emojis -59 originales y 171 variaciones- que acaba de aprobar el Consorcio Unicode, el organismo encargado de seleccionar este tipo de caracteres para todo el mundo.

El emoji del mate fue ideado por un grupo de periodistas e ilustradores argentinos en 2017 durante un evento llamado Media Party e impulsado por una campaña en redes sociales.

La nueva lista de emojis también incluye un gran número de dibujos para representar mejor a personas con diferentes tipos de discapacidad.

Un perro lazarillo, personas sordas, gente en silla de ruedas, una oreja con un audífono y extremidades protésicas son algunos de los nuevos símbolos.

Apple dijo en marzo de 2018 que muy pocos de los emojis que se han usado hasta el momento “hablan de las experiencias vitales de aquellos con discapacidades”.

“Agregar emojis emblemáticos a las experiencias vitales de los usuarios ayuda a fomentar una cultura diversa inclusiva con la discapacidad”, señaló la empresa.

También habrá nuevos emojis que representen a parejas de varias razas y sexos de la mano.

Y no podían faltar los animales.

Entre los más originales están el oso perezoso, la mofeta, la nutria, el flamenco y un orangután rascándose la cabeza.

Otros emojis de la lista son las gafas de buceo, un cubo de hielo derritiéndose, una tirita, un gofre, una caja de jugo y un yo-yó.

También habrá una cara de bostezo y una mano “pellizcando” para sugerir que algo es pequeño”, según Emojipedia, que ya está dando de qué hablar.

La imagen se ha viralizado en las redes sociales.

Algunos usuarios usaron su creatividad para expresar cómo utilizarían el emoji en diferentes situaciones.

Unicode recibe más de 1.000 propuestas de emojis cada año. El comité de selección de esta organización sin ánimo de lucro está compuesto por más de 30 jueces, incluyendo expertos de compañías como Microsoft, IBM, Google y Apple.

Pinching hand emoji or “fellas keep it down” emoji you tell me pic.twitter.com/TLJOE3dSVG

— Vivienne Edridge (@VivienneEdridge) February 5, 2019