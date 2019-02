Luchan contra cáncer y para conquistar sus metas en ludoteca del ISSEMyM

No es sencillo, las náuseas, el dolor físico y del alma, los medicamentos, las quimioterapias o radioterapias, el estar hospitalizado, frena la vida los niños que padecen cáncer, ésta se suspende en una red de rezos, de búsqueda de fe, sin embargo, con una sonrisa acuden a Ludoteca del Hospital Materno Infantil del ISSEMyM, ahí no solo juegan, aprenden, sueñan que regresan a la vida normal, al ajetreo de la escuela, a los exámenes, a la posibilidad de salir adelante.

Con ayuda de Evelyn Medina, profesora que imparte clases a estos pequeños guerreros, suman, restan, multiplican, dibujan mundos llenos de colores y sin dolor, se olvidan del cáncer, ya sea leucemia -que es el más común- o cualquier otro.

No, no es sencillo para ellos, pero aprenden de números, de letras, de historia, todo les importa porque no quieren quedar rezagados por su condición, porque les gusta luchar con todo para conquistar no solo su enfermedad, también sus sueños.

Entre los pequeños que toman clases está René, quien lucha contra el cáncer linfoblástico agudo en la médula desde los tres años y que acaba de sufrir una recaída, pero para él, el tiempo que puede dejar la cama del hospital para ir a aprender, es aire puro para su alma.

La escuela nunca fue su fuerte, pero añora regresar, jugar con su compañeros, pues cursaba el quinto grado de primaria.

Para Evelyn tampoco es sencillo, pues reconoce que enseñar en la ludoteca es enfrentar el dolor de pequeños, sus tristezas y también sus muertes, pero lo vale cuando ve a los que lograron sanar y le agradecen lo que hizo por ellos.

“A veces su estado de ánimo, por su condición, no les ayuda a que ellos quieran venir aquí a continuar con las clases”, comentó la maestra, quien atiende en promedio a 20 chiquillos al mes.

A través del programa “Sigamos aprendiendo en el hospital”, Evelyn Medina ayuda a -en promedio- 20 niños al mes en la Ludoteca que fue inaugurada en 2017.

El cáncer infantil es un asesino silencioso, del que únicamente se puede escapar con una detección temprana, sin embargo, el 30 por ciento de los pacientes mexiquenses pierde la batalla, y entre los factores que destacan se encuentra el retraso en la atención médica especializada.

Cabe mencionar que en el Estado de México, cada año se detectan anualmente 120 casos nuevos por cada millón de habitantes.