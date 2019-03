Madres trabajadoras, una de cada cuatro, apoyar a estancias infantiles

Lourdes Medina, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense (CONCAEM), hizo un llamado al Gobierno Federal para que reformule el programa de las estancias infantiles y busque un punto en el que no se afecte a las madres trabajadoras, actualmente, dijo, en el país uno de cada cuatro hogares es comandado por una.

Indicó que si bien el sector formal establecido, desde las cuotas patronales, cuenta con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en algunos casos las trabajadoras recurren a otros espacios por la cercanía con sus hogares y porque facilita su actividad, por lo que sí podrían verse afectados además de aquellas trabajadoras en la informalidad.

“Realmente el tema es bastante serio, en virtud, obviamente, de que tener una estancia, no solamente el resguardo de los niños, implica la formación, implica que tenga médico, implica que tengan gente capacitada para que les pueda proveer de un servicio de alta calidad”.

En este sentido descartó la posibilidad de que los empresarios pudieran en algún caso asumir el costo económico de poner en marcha estancias en los centros de trabajo, partiendo solo desde los riesgos en el cuidado de un menor.

“Hay muchos riesgos que no se pueden asumir tan fácilmente, no solamente es el cuidado de un chiquito que a lo mejor dices es fácil de cuidar pero 10 chiquitos, 15 chiquitos, de alguna manera implica un riesgo muy alto que hay que estarle prodigando una serie de servicios y también hay que estar muy al pendiente, no les puedes cortar a los niños su propia movilidad”.

Llamó al Gobierno Federal a un análisis serio del programa para perfeccionarlo pero no con las medidas actuales que sÍ implican riesgo de desaparición de los espacios de cuidado de los niños.

Eleazar Barajas