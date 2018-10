Más crimen y violencia por concentración y dispersión de población: Salomón

La concentración y dispersión de población que sufre el Estado de México con casi 18 millones de habitantes se está convirtiendo en uno de los principales factores en que ha detonado la incidencia delictiva en los últimos años con más violencia feminicida y espacios a ser captados por el crimen organizado.





Ulises Salomón Pedraza, Antropólogo del Colegio de México (COLMEX), destaca que en nuestra entidad se tienen al menos 200 localidades consolidadas con una población promedio de 15 mil habitantes, pero hasta 4 mil 400 dispersas en todo el territorio con una población que supera a más de un estado de la República.





“Tenemos más de 17 millones de habitantes la población es semejante a la que tiene Chile, entonces el Estado de México no es propiamente una entidad federativa como tal debemos trabajarlo como si fuera un país”, dice.





Argumenta que nuestro estado concentra la población de hasta 10 entidades federativas, las más pequeñas, pero como muestra del reto que enfrentamos en materia de seguridad, pues tan solo la población de Ecatepec y Nezahualcóyotl con casi tres millones, dice, representan a Jamaica.





“El sistema educativo mexiquense es el más grande de todo el país con 4.7 millones de estudiantes”.





Con ello, dice, la Planeación de nuestras ciudades que avanzan a metrópolis y zonas rurales que se asimilan a la urbanización debe cambiar para que nuestros espacios estén enfocados desde su origen a garantizar la seguridad de sus habitantes si se considera un territorio con solo 21 mil kilómetros donde estamos asentados, un espacio territorial afectado, esto se ve traducido en un alto nivel de marginación.





“Es un grave problema de dispersión y concentración para garantizar los servicios a todos lo habitantes, no podemos gozar la misma infraestructura ampliando redes, es una tarea de nunca acabar”, refiere.





Frente a un escenario donde la pobreza por ingreso es la más frecuente en la entidad, refiere que se genera el caldo de cultivo más fructífero para la reproducción de fenómenos delincuenciales pues un gran sector de la población no puede cubrir sus necesidades.





“Existe la pobreza alimentaria, donde todo lo que ganan aunque lo gastaras en alimentos no cubres tu necesidad para satisfacer tus necesidades, ni para tu persona mucho menos para ti familia”.





Con ello indica que mientras no se atienda en la estrategia de seguridad una Planeación que pueda satisfacer los requerimientos mínimos de la población en materia de servicios, calidad pero también a nivel de desarrollo el avance y crecimiento del Estado de México irá de la mano con mayor delincuencia.

Eleazar Barajas