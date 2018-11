Más dinero a AVG y decretarla en todos los municipios, piden diputados

Veneranda Mendoza Herrera

La Legislatura mexiquense pidió a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos un informe pormenorizado sobre el ejercicio de los recursos para la Alerta por Violencia de Género (AVG) decretada en 11 municipios.

Además, demandó asignar y aprobar mayores recursos para las 125 comunas con la finalidad de que hagan frente a la contingencia, prevengan, enfrenten y abatan la violencia de género, conforme al punto de acuerdo promovido por el diputado panista Edgar Olvera y aprobado en lo inmediato por obvia y urgente resolución.

El legislador recordó que el 31 de julio de 2015 se emitió la declaratoria de AVG con el propósito de garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia feminicida y de eliminar las desigualdades producidas por la legislación.

“La violencia contra las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, no ha disminuido en la entidad a pesar de los esfuerzos y recursos erogados”, señaló.

En 2016, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México Mex-Fem, se contabilizaron 263 probables feminicidios”, indicó.

En tanto, prosiguió, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte a septiembre de este año, registra 74 feminicidios en el Estado de México.

Las medidas de la AVG, insistió, no han arrojado los resultados necesarios; por eso, “reiteramos nuestra exigencia de transparentar el uso de los recursos presupuestados en 2017 y 2018 para la alerta, a fin de que se cumplan todas las exigencias”.

Desde 2015, aseguró, los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco han emprendido acciones emergentes para atender la problemática, pero el gobierno estatal también tiene la obligación de disminuir el fenómeno, y el Legislativo es corresponsable al determinar cómo aplicar el recurso.

En este entendido, planteó destinar mayores recursos para la AVG, que sean optimizados y transparentados. “Debemos establecer los recursos necesarios para aplicar los lineamientos de la AVG”, dijo.

En el caso de Naucalpan, municipio que el panista gobernó hasta hace unos meses, afirmó que ni un solo peso de los 60 millones autorizados a la administración estatal para atender la AVG en los dos años referidos, llegó a las arcas municipales.

“No le podemos exigir a los municipios lo mismo que se le debe exigir al Estado. El Estado exige, pero no tiene la misma disposición con los recursos”, acusó

Aún así, afirmó que en su comuna se creó una Policía de Género, integrada por mujeres para atender a las víctimas de violencia, de tal manera que en el último año no se ha presentado un solo feminicidio en la demarcación.