Más medidas de protección a ciclistas; Prevalece cultura del auto

En el Estado de México no existe un diagnóstico que permita identificar los cruces más peligrosos para los usuarios de las vías más vulnerables -ciclistas y peatones-, lo que demuestra que la cultura cochista continúa privilegiada sin importar las muertes por atropellamiento.

Así lo lamento Patricia Luna, activista pro movilidad sustentable y miembro del grupo ciclista Bicionarias, al entregar a la Secretaría de Movilidad y al Ayuntamiento de Toluca una serie de propuestas para fortalecer la Ley de Movilidad Vial, en especial la semaforización e implementación de reductores de velocidad en Calzada del Pacífico, donde la semana pasada fue atropellada una ciclista.

A nivel nacional, todos los días 32 personas pierden la vida a causa de accidentes viales, por lo que -dijo- urge que se tomen cartas en el asunto ya que es un problema que involucra a todos los actores de la sociedad.

“Le entregamos a la Secretaría de Movilidad y al Ayuntamiento unas solicitudes muy específicas acerca de la ley de movilidad vial que está propuesta desde el año pasado a nivel federal y que el próximo año entra en revisión para ser aprobada”.

Entre las propuestas destaca que los tres niveles de gobierno trabajen en estrategias y programas que garanticen la seguridad vial de los más vulnerables, específicamente de los peatones y ciclistas, generado a través de legislación e infraestructura.

“Nosotros en Bicionarias podemos afirmar que la educación se hace a través de la infraestructura, si el estado nos provee de ésta, como reductores de velocidad, semaforización, pasos seguros a nivel de calles, creemos que todos vamos a circular y hacer uso de la calle de forma más segura, con conductas de respeto hacia los más vulnerables”.

Solicitaron además, que sobre Calzada del Pacífico, donde la ciclista fue atropellada por un taxi, haya semaforización además de reductores de velocidad, ya que los límites de velocidad ahí no están bien establecidos.

“Lo que no queremos son puentes peatonales porque son antipeatonales, son un impedimento para quienes caminan pues los automovilistas no tienen que frenar y continúan siendo prioridad en ciudades donde hay más personas haciendo uso de la calle”. Adelantó que el próximo año comenzarán a trabajar en un diagnóstico ciudadano para ver cuáles son los cruces más peligrosos para peatones y ciclistas y proponer infraestructura específica.