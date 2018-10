Medicina herbolaria opción para población; Riesgo de intoxicación por mal uso

En México 350 especies herbolarias son usadas para hacer frente a distintas enfermedades y padecimientos de los órganos internos, sin embargo, su mal uso puede devenir en intoxicaciones y complicaciones en la salud, advirtió Enrique Archundia Garduño, investigador en plantas medicinales del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México.

Es por ello que el ICAMEX inauguró este viernes un curso de herbolaria medicinal, no solo para que la gente pueda tener una farmacia natural en casa sin ocupar mucho espacio, pues está diseñado de manera vertical, sino también para que conozcan su correcta aplicación y preparación.

“Por ejemplo, la manzanilla después de que se hierve 8 minutos suelta unos taninos que son tóxicos, y los niños pequeños se enferman y si usted va al doctor no hay un cuadro clínico que diga esto es por los tanino de la manzanilla, sino que no saben, eso no está registrado, se puede decir, y entonces ya tenemos problemas”.

En el Estado de México existen 2 mil 500 hectáreas en los municipios de Juchitepec y Amecameca en las que se plantan diversas especies, alrededor del 50 por ciento de las que se comercializan a nivel nacional, sobresaliendo la manzanilla y el toronjil.

El especialista lamentó que en el país las hierbas han pasado como maleza sin que se les dé el valor que merecen, y es que en territorio nacional existen 30 mil especies de plantas, lo que coloca a México en el cuarto lugar en la herbolaria mundial.