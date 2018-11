Mentalizados a sumar tres

Si bien reconoció que ante Pumas tendrán un partido de alta exigencia, el delantero Alexis Vega confía en el trabajo que están haciendo los Diablos para obtener los tres puntos que los metan de una vez por todas a liguilla, y aseguró que el apoyo de la afición será fundamental.

“Será un partido complejo, creo que Pumas es un equipo muy complicado, tiene muy buena calidad de jugadores. Nosotros sabemos también que podemos hacerles daños entonces esperamos sacar los tres puntos para ponernos en los primeros lugares y estar más cerca de estar en liguilla”, dijo el canterano.

“El equipo está muy mentalizado que tenemos que sacar los tres puntos y seguir como lo venimos haciendo, creo que venimos haciendo buenos partidos; entre más rápido tenemos la liguilla será mejor, podremos pensar en lo que se viene”, subrayó.

Vega se refirió al apoyo de la afición, que se ha dejado sentir en cada escenario: “Nos han arropado muy bien, estamos muy agradecidos con ellos, lo vimos en el Azteca y en cualquier estadio que nos paremos tenemos afición que nos sigue, y creo que tenemos que seguir trabajando, ya hablamos mucho, tenemos que demostrar que Toluca está para pelear el título. El equipo está muy bien, sabemos que es un candidato para pelear el título entonces lo primero es amarrar la liguilla y después pensar en el título”.

Vega suma 5 anotaciones en la actual campaña, con 15 partidos jugados, y cada vez más consolidado, el juvenil aseguró que es “gracias a la confianza he empezado a agarrar ritmo, a agarrar mi nivel, me siento muy bien, creo que vengo haciendo bien las cosas y espero cerrar de la mejor manera para hacer una buena liguilla”.

El atacante aseguró que como cualquier jugador sueña llegar a Selección Nacional, pero su prioridad es Toluca. “Siempre he levantado la mano, pero yo me enfoco todos los días, trabajo muy humilde para poder llegar a una convocatoria que es el sueño de cualquier jugador mexicano y me encantaría vestir la camiseta de la selección pero no llevo prisa, creo que he demostrado que he trabajado, que vengo haciendo las cosas bien y cuando llegue la oportunidad trataré de aprovecharla al máximo para no dejarla ir”, concluyó.

